Dopo il record, con la quinta finale alle Olimpiadi di Tokyo2020, e l’annuncio del suo ritiro dalle vasche, Federica Pellegrini si gode la sua nuova vita e la sua relazione – finalmente alla luce del sole – con l’allenatore Matteo Giunta.

"In questi anni non ci siamo mai abbracciati in pubblico, non abbiamo mai scambiato un gesto affettuoso, c'eravamo abituati così, tenevamo separati i ruoli, Matteo è tecnico federale e allenatore della mia squadra. Anche se era un po' il segreto di Pulcinella volevamo stare tranquilli. Adesso ci stiamo abituando, l'altra sera ci siamo presi per mano per andare a fare la spesa e ci siamo detti 'che roba strana'", ha raccontato la campionessa italiana.

Parlando del rapporto di Giunta con i social, dove Pellegrini è sempre molto attiva, la nuotatrice ha detto: "Lui è molto più riservato, è un po' un ragazzo della vecchia generazione ed è anche il suo bello: a volte sono io che lo obbligo a postare, penso possa essere utile per lui, ma non è proprio il suo mondo".

