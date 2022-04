Vacanze di Pasqua a casa per Giorgia Palmas, che ha deciso di lasciare Milano, dove risiede, per tornare in Sardegna per trascorrere qualche giorno in famiglia. Con lei, naturalmente, Filippo Magnini e la piccola Mia.

Sono scatti di vera felicità quelli postati su Instagram da Villasimius e Costa Rei dalla modella e showgirl sarda: foto che la ritraggono abbracciata al marito, intenta a giocare sulla spiaggia con la figlioletta oppure semplicemente a godersi il vento e il mare della sua Isola.

Momenti da incorniciare, che precedono un’altra gioia imminente: fra circa un mese, infatti, Giorgia e Filippo convoleranno di nuovo a nozze.

Come hanno annunciato loro stessi nei giorni scorsi, dopo il matrimonio con rito civile celebrato nel 2021, i due si scambieranno nuovamente le promesse d’amore, questa volta con rito religioso. La cerimonia è fissata per il 12 maggio.

