Lo aveva annunciato lo scorso dicembre, rispondendo su Instagram alla domanda di un follower: “Sì, ci sposeremo anche con rito religioso. E sarà nel 2022”.

Ora, nel salotto tv di Verissimo, intervistata da Silvia Toffanin, Giorgia Palmas conferma e rilancia, rivelando la data del matrimonio bis con Filippo Magnini: il 14 maggio.

Per la modella e showgirl di origine sarda e l’ex campione di nuoto pesarese sarà la conferma con rito religioso della cerimonia civile, celebrata a Milano – dove la coppia vive - il 12 maggio 2021, in piena pandemia Covid.

Al momento nessuna comunicazione ufficiale sulla location (Milano, Marche o Sardegna?) e sugli invitati. Secondo i beninformati Giorgia avrebbe scelto come testimone Elena Barolo, sua grande amica ed ex velina di Striscia come lei, mentre Filippo avrebbe deciso di avere al suo fianco il suo migliore amico, Fabrizio.

(Unioneonline/l.f.)

