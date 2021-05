Con il coprifuoco che, a partire da oggi, scatta alle 23 e non più alle 22 sarà possibile effettuare il doppio turno in diversi ristoranti, trattorie, pizzerie e agriturismo, con una stima in media di almeno il 10% degli incassi in più.

Lo afferma Coldiretti: “Lo spostamento di un’ora è un primo passo importante verso la riapertura totale, con il via libera dal primo giugno ai pasti al chiuso a pranzo e a cena, che consente la riapertura di circa 180mila realtà della ristorazione che non dispongono di spazi all'aperto”, spiega l’associazione.

L'entrata in vigore del decreto a pieno regime, con il superamento del coprifuoco il 21 giugno e la riapertura totale vale per la ristorazione almeno 3,5 miliardi al mese di maggiori incassi per la ristorazione secondo Coldiretti.

Il via libera era atteso infatti , precisa l'associazione, anche per sostenere il turismo nazionale e straniero dopo lo stop alla quarantena da Paesi Ue dell'area Schengen, da Gran Bretagna e da Israele oltre ai voli Covid free dagli Stati Uniti.

"Il cibo - conclude Coldiretti - è diventato la voce principale del budget delle famiglie in vacanza in Italia con circa un terzo della spesa di italiani e stranieri destinato alla tavola per consumare pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche per street food o specialità enogastronomiche, senza dimenticare i souvenir".

(Unioneonline/L)

