Oltre 200 voli settimanali, 33 collegamenti di linea operati da 7 compagnie aeree in 9 Paesi diversi. È il programma per la stagione invernale dell’aeroporto di Cagliari Elmas che ha chiuso l’estate con circa 3,6 milioni di viaggiatori da aprile a ottobre, con una crescita intorno al 7 per cento rispetto al 2022.

La Winter Season ha preso il via domenica 29 ottobre.

Il network nazionale, oltre ai voli di continuità territoriale per Roma Fiumicino e Milano Linate operati da ITA Airways, vede Ryanair attiva sulle rotte per Bari, Bergamo, Bologna, Catania, Cuneo, Genova, Milano Malpensa, Napoli, Palermo, Parma, Pisa, Roma Ciampino, Torino, Venezia e Verona, più Perugia e Rimini come novità della stagione 2023-24.

Sempre sul fronte interno, Volotea quest’inverno effettuerà i collegamenti per Firenze, Torino e Verona, mentre EasyJet volerà su Milano Malpensa.

I collegamenti (foto ufficio stampa)

Per quanto riguarda i voli internazionali, le destinazioni proposte da Ryanair sono Bruxelles Charleroi, Budapest, Cracovia, Londra Stansted, Malta, Parigi Beauvais e Siviglia. Confermati i voli Vueling per Barcellona in tutta la stagione invernale e quelli Edelweiss e Luxair che opereranno nella peak season (alta stagione) rispettivamente su Zurigo e Lussemburgo.

