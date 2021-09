"Siamo contrari a una surrettizia introduzione di norme che possano risolvere in maniera affrettata la questione dei balneari e degli ambulanti. È un tema molto delicato che non può essere affrontato inserendo una norma all'ultimo minuto. Ci vuole tempo e bisogna aspettare".

Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine di un incontro elettorale a Napoli.

Già da alcuni mesi è in fase di studio da parte del governo Draghi una bozza di legge sulla concorrenza, con la messa a gara anche delle concessioni per le spiagge, parte delle riforme "abilitanti" del Recovery Plan. Norma per la quale il leader della Lega Matteo Salvini ha già espresso la sua contrarietà.

L’ex presidente del Parlamento europeo ha aggiunto: "Siamo contrari a liberalizzare subito un settore che invece deve avere più tempo per organizzarsi".

Tajani ha sottolineato infine che "sulla proroga delle concessioni che riguarda gli ambulanti, ci sono problemi seri sull'applicazione della Bolkestein, quindi non ci piace l'ipotesi che qualcuno ventila di inserire questo tema nelle prossime decisioni del governo sulla concorrenza".

