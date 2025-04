I vini del Distretto Rurale Sant'Isidoro protagonisti al Vinitaly di Verona.

I prodotti dell’enologia quartese saranno in vetrina con un evento fuori salone nel nuovo locale del maestro della pizza contemporanea, Renato Bosco.

“Vini del Distretto & Pizza d’Autore” il titolo dell’evento, in programma lunedì 7 aprile, che prevede un format innovativo: una degustazione di vini in abbinamento a pizze d’autore, ideate per esaltarne aromi e caratteristiche dal pizzaricercatore Renato Bosco. La serata sardo-veneta sarà accompagnata dalla giornalista gastronomica Giulia Salis, che guiderà gli ospiti con un racconto tra vino, territorio e narrazione contemporanea.

«Ma le vere protagoniste della serata – spiegano gli organizzatori – saranno tre cantine rappresentative del territorio del Distretto, diverse tra loro per storia e stile produttivo: la Cantina di Quartu, cooperativa storica dell’hinterland cagliaritano ed espressione autentica della tradizione locale, la Cantina Fraponti, realtà familiare che coniuga artigianalità e sostenibilità nel cuore della Sardegna, la Mulleri Vini, cantina a conduzione familiare di Quartucciu, specializzata in produzioni naturali e biologiche, tra cui Orange wines e spumanti».

«Attraverso il Distretto Rurale Sant’Isidoro, di cui il Comune di Quartu Sant’Elena è parte attiva, è stata studiata una bella iniziativa che per le nostre attività produttive è anche e soprattutto un’opportunità, un’occasione per avere visibilità e aggredire il mercato - commenta Rossana Perra, Assessora alle Attività produttive e alla Valorizzazione del territorio del Comune di Quartu -. La promozione dei propri vini in un evento correlato al Vinitaly si rende ancora più meritoria a seguito dei provvedimenti recentemente adottati dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Per contrastare la sua guerra commerciale si rende necessario trovare strade alternative utili a ritagliarsi nuovi spazi».

