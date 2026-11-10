Non solo le pensioni medie e alte non recupereranno tutta l'inflazione, ma la loro rivalutazione slitta a marzo. Una sorpresa per i 3,6 milioni di pensionati con assegni a partire da 2.447,40 euro lordi, che già sono penalizzati dal nuovo meccanismo di calcolo dell'indicizzazione previsto dalla manovra. L'Inps in un'audizione parlamentare davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato sulla manovra ha infatti annunciato che solo per gli assegni fino a quattro volte il trattamento minimo applicherà la perequazione da gennaio mentre per gli altri il riconoscimento delle differenze dovute all'applicazione della rivalutazione con le nuove regole - attraverso il conguaglio - arriverà entro il primo trimestre del 2027.

La Cisl non ci sta e chiede di programmare il pagamento delle rivalutazioni per intero a gennaio. Lo slittamento della rivalutazione è dovuto ai tempi tecnici necessari, ha spiegato la direttrice generale dell'Inps, Valeria Vittimberga, ricordando che l'elaborazione della rata di gennaio degli assegni è già stata determinata. È una prassi già adottata in passato «per evitare poi di dover poi richiedere soldi ai pensionati», ha rimarcato il direttore centrale studi e ricerche Gianfranco Santoro. Il rinvio della rivalutazione pesa, però, su pensioni che già vanno incontro a penalizzazioni. La manovra prevede infatti un nuovo meccanismo di calcolo dell'indicizzazione, con il passaggio da tre a sei fasce, e percentuali decrescenti dal 100 al 32% di recupero dell'inflazione. Secondo i calcoli della Uil Pensionati una pensione da 2.500 euro lordi mensili perde 144,17 euro all'anno.

Per un assegno da 3.000 euro lordi, il taglio è di 153,92 euro annui, mentre per una pensione da 3.500 euro (sempre lordi) si perdono 574,73 euro. La penalizzazione sale quindi a 711,23 euro all'anno per una pensione da 4.000 euro, a 1.015,43 euro per un assegno da 5.000 euro. Un sacrificio per i pensionati del ceto medio, un conto pesante, però, anche per i più benestanti. Il conto sale infatti a 1.163,63 euro l'anno per una pensione da 6.000 euro mentre per chi percepisce 6.200 euro lordi mensili, la perdita arriva a 1.314,17 euro annui. La Cida, sindacato dei dirigenti, stima per chi ha una pensione di 5.500 euro lordi mensili, una perdita cumulata dal 2012 di circa 96 mila euro. Per le pensioni di importo più elevato, il conto dal 2012 può arrivare a sfiorare i 200 mila euro, e altri 3 mila euro nel 2027.

I sindacati sono uniti nella richiesta di eliminare i tagli alle rivalutazione, dai quali il governo prevede di risparmiare oltre 1,4 miliardi all'anno nel prossimo triennio, al lordo degli effetti fiscali. La nuova stretta si somma a quelle degli anni precedenti. Dal 2023 al 2036, vengono sottratti così alle pensioni oltre 100 miliardi di euro, secondo le stime dello Spi Cgil, sull'effetto cumulato.

(Unioneonline)

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