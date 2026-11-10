Aumenta il benessere abitativo, riduce i consumi energetici e fa accrescere il valore del bene. Ma quanto conviene ristrutturare una casa nel 2026? O meglio, alla luce delle norme in vigore, quanto rientra – in termini di detrazioni fiscali – delle (spesso) ingenti spese necessarie per intervenire su un immobile?

Sparito il ricco ma dispendioso (per lo Stato) “super”, resta il bonus ristrutturazioni ordinario. Consente di detrarre dall’Irpef il 50% delle spese sostenute, entro un tetto massimo di 96.000 euro per unità immobiliare (quindi si parla di 48mila euro). Questo per la prima casa. Su altri immobili la percentuale per lo sgravio scende al 36%. La detrazione, come sempre, si ripartisce in dieci quote annuali di pari importo. Rientrano tra i lavori ammessi le opere di manutenzione straordinaria, il restauro, il risanamento conservativo e gli interventi di ristrutturazione edilizia. Alcuni esempi pratici: sono detraibili il rifacimento di impianti elettrici e idraulici, la sostituzione di infissi, la realizzazione di balconi, scale e ascensori, il consolidamento strutturale, la posa di pavimentazioni e rivestimenti, Ci sono anche i lavori di messa a norma antisismica, ma il settore – benché le norme siano valide – è poco appetibile in Sardegna. La manutenzione ordinaria, come la tinteggiatura o le piccole riparazioni, non beneficia della detrazione a meno che non sia eseguita all’interno di un intervento più ampio di ristrutturazione. E allora può essere inserita nel conto.

Un secondo pilastro di incentivi è rappresentato dagli sgravi per gli interventi di efficientamento energetico, ricompresi sotto l’ombrello dell’Ecobonus (vedi pagina accanto). La sostituzione di caldaie, l’installazione di pompe di calore, di impianti solari termici, di sistemi di building automation e di isolamento termico delle superfici opache sono tra i lavori incentivati. I tetti di spesa sono variabili ma resta la differenza percentuale tra prima casa e altri immobili: 50% e 36%. È essenziale, comunque, che i lavori siano asseverati da un tecnico abilitato e che sia trasmessa la relativa documentazione all’Enea.

Le differenze tra interventi che riguardano l’abitazione principale (prima casa) e quelli su altri immobili sono rilevanti sotto diversi profili. Sul fronte delle tipologie di lavori non esistono differenze rispetto agli altri immobili di proprietà: si applicano sia il bonus ristrutturazioni che l’Ecobonus, ma – appunto – variano le percentuali di spese detraibili. Per l’abitazione principale ci sono però alcuni vantaggi accessori, come l’Iva agevolata al 10% su certi interventi o le condizioni di accesso a eventuali finanziamenti agevolati: risultano più facilmente utilizzabili sulla prima casa. Alcuni esempi Per capire, meglio fare alcuni esempi. Un intervento di rifacimento completo degli impianti e di due bagni in un appartamento di 90 metri quadrati può facilmente raggiungere il costo di 45-55.000 euro. Con il bonus ristrutturazioni al 50% si recuperano quindi 22.500-27.500 euro diluiti in dieci anni, ovvero 2.250-2.750 euro di minore Irpef all’anno. A una condizione, che è sempre valida per beneficiare delle misure: bisogna a avere capienza fiscale sufficiente. Un altra possibile situazione: un cappotto termico su una villetta unifamiliare, con sostituzione degli infissi e installazione di una pompa di calore, può costare fra 70.000 e 90.000 euro. Qui la combinazione di Ecobonus e bonus ristrutturazioni (che non si può ottenere sulle medesime spese) consente di recuperare una quota significativa, spesso superiore al 50% complessivo se i lavori sono correttamente classificati e documentati. Una sostituzione della sola caldaia con un modello a condensazione di ultima generazione, invece, prevede un esborso di importi più contenuti: la spesa si aggira, a seconda dei modelli e delle necessità, fra 3.000 e 6.000 euro. In questo caso, oltre al beneficio delle detrazioni fiscali, nel computo delle uscite bisogna inserire anche il risparmio in bolletta: è a lungo termine, non si percepisce subito, ma c’è.

Enrico Fresu

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