La tensione sale, le distanze restano e nella maggioranza si cerca un faccia a faccia tra i leader per disinnescare le mine lungo il cammino della manovra. Antonio Tajani e Matteo Salvini chiedono un vertice a Giorgia Meloni, che potrebbe riunire gli alleati già nelle prossime ore, prima di volare a Dublino per il vertice informale Ue. Ad alzare ulteriormente la temperatura arriva l'affondo delle banche.

Sono passate da poco le 9 quando il direttore generale dell'Abi, Marco Elio Rottigni, si presenta davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato con un conto da 22 miliardi e un'accusa pesante: la manovra solleva «forti dubbi di costituzionalità».

L'associazione mette in fila il peso delle ultime tre leggi di Bilancio sugli istituti, 7 miliardi soltanto nel 2027, fino a evocare una "ristrutturazione forzosa di un debito dello Stato" per la stretta sui crediti del Superbonus.

Il Mef tiene stretti i cordoni della borsa, nel segno della "prudenza" predicata da Giancarlo Giorgetti anche per uscire dalla procedura Ue per deficit eccessivo. Qualche "correttivo minimo" però dal governo arriverà. E gli spiragli per banche - e Ance - riguardano proprio i crediti edilizi.

Sull'impegno chiesto agli istituti, invece, il muro resta inscalfibile, tanto che Salvini - dicendosi "stupito” dalle proteste dei banchieri - agita lo spettro di «un ulteriore contributo».

La decisione di spalmare su dieci anni i crediti del Superbonus resta un nervo scoperto per l'Abi. Si tratta di una modifica retroattiva con possibili ricadute su conti e investimenti, denuncia l'associazione guidata da Antonio Patuelli, senza escludere un ricorso alla Consulta. Prima, però, si tenterà la via del dialogo: un bilaterale con Palazzo Chigi è auspicato già venerdì. «Che l'Abi si possa lamentare di aver perso soldi col Superbonus mi sembra un po' eccessivo», è però la replica tutt'altro che conciliante del responsabile economico di FdI, Marco Osnato.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata