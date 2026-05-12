Il Pecorino Romano DOP protagonista a “Tuttofood”, l’importante fiera del settore agroalimentare ospitata a Milano.

Una vetrina che è anche un’occasione per snocciolare i dati sulla campagna casearia 2024/2025, che confermano una filiera solida e dinamica con oltre 8.500 allevamenti coinvolti, 46 caseifici, 12 stagionatori e 75 confezionatori e grattugiatori. Sono più di 230 i milioni di litri di latte trasformati e oltre 1,39 milioni le forme prodotte da 44 produttori attivi tra Sardegna, Lazio e Grosseto per circa 25.000 addetti impiegati lungo l'intera catena.

Il 64% del Pecorino Romano DOP prodotto viene esportato: di questa quota, il 61% negli Stati Uniti, dove si registra una leggera crescita (+0,4% su base annua - dati Censis Bureau - nonostante l'incertezza legata ai dazi doganali), il 25% nell'Unione Europea e il 14% nel resto del mondo. In Italia, le vendite nella distribuzione moderna restano robuste, registrando nell'anno 2025 circa il +4,3% a volumi.

A Milano nel padiglione 1 (stand R01) degustazioni, incontri business e momenti di valorizzazione culturale con un flusso continuo di visitatori, tra operatori internazionali, buyer e un pubblico.

«Partecipare a TuttoFood, in una fase così delicata e instabile per gli equilibri economici internazionali, significa ribadire con forza il valore di una filiera solida, riconoscibile e profondamente legata ai territori. In un mercato globale attraversato da incertezze, il consumatore cerca autenticità, sicurezza e qualità garantita: nel Pecorino Romano Dop trova tutto questo - dice il presidente del Consorzio di tutela Gianni Maoddi - Il nostro formaggio rappresenta un prodotto unico, con una storia secolare, standard produttivi rigorosi e un'identità che nessuna imitazione può replicare. Il riscontro che stiamo ottenendo a Milano, con uno degli stand più visitati della manifestazione, conferma la forza di questa eccellenza», ha aggiunto Maoddi, sottolineando come la partecipazione a una delle più importanti fiere europee del settore rafforza la visibilità del Pecorino Romano sui mercati esteri e consolida la crescita dell'export.

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