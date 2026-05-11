Pioggia di riconoscimenti al Porto Cervo Wine & Food Festival. La 15esima edizione dell’evento dedicato al meglio della produzione vitivinicola e gastronomica si è chiusa ieri con i PCWFF Awards, che premiano ogni anno vini, spirits e personalità del panorama enogastronomico.

Con la degustazione alla cieca condotta da Ais Sardegna, l’associazione dei sommelier dell’Isola, sono stati premiati nelle diverse categorie i seguenti vini:

Spumanti metodo charmat. Foss Marai Guia brut 2025 dell’azienda Foss Marai;

Bianchi nazionali. Mater Cilento Fiano 2020 (Cantine Barone);

Vini Rosati. Masone Mannu Gran Rosè Igt (Tenuta Masone Mannu);

Spumanti metodo classico. Corte Aura Franciacorta Satin 2018 (Corte Aura);

Spumante metodo classico rosè. Cuvage Rosè brut 2021 (Cuvage);

Vermentino di Gallura DOCG. Campianatu Vermentino di Gallura Superiore 2023 (Tenute Campianatu);

Bianchi sardi. Case delle Fate Valli di Porto Pino Igt 2023 (Cantina Santadi);

Rossi nazionali. Vito primitivo Igt Puglia 2021 (Foss Marai, Masseria La Sorba);

Rossi sardi. Carros Nepente di Oliena classico 2021 (Vitivicola Fratelli Puddu).

Durante la cerimonia di premiazione andata in scena nella Piazzetta di Porto Cervo sono stati assegnati anche i riconoscimenti a chi si è distinto nella Spirits challenge:

Primo posto. Azienda: Esse Gin. Etichetta: Esse Gin – Cocktail: Tom Collins;

Secondo posto. Azienda: Pernod Ricard. Etichetta: Avión Reserva Cristalino – Cocktail: Paloma;

Terzo posto. Azienda: Mirto Sannai. Etichetta Redivivus – Cocktail: Basil Smash.

Premio speciale “Masters of spirits” alla Distilleria Bonaventura Maschio.

Un premio particolare all’interno del Porto Cervo Wine & Food Festival è stato poi dedicato a personalità e aziende del mondo del vino che hanno brillato sulla scena sarda e nazionale:

Premio alla carriera. Agente: Tore Sechi;

Ambasciatore del cibo. Agente Premiato: Andrea Eriu;

Ambasciatore del vino. Agente: Simone Sechi;

Lavoro di coppia nel mondo del cibo. Agenti: Federica Sopracase e Pier Francesco Fracassi;

Premio immagine e comunicazione. Azienda: Tenuta Castelsanto;

Agenti Emergenti. Agente: Vincenzo Vignocchi.

© Riproduzione riservata