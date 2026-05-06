Grande partecipazione questa mattina a Macchiareddu per l’assemblea generale dei lavoratori Bekaert. La sala era gremita non solo dai dipendenti diretti, ma anche dagli operatori dell’indotto, tutti uniti nella delicata vertenza sulla vendita del sito in Sardegna.

​Al fianco dei sindacati FSM, FIOM e UILM, hanno partecipato le istituzioni: i sindaci Mario Puddu (Assemini), Giacomo Porcu (Uta) e Gian Luigi Puddu (Settimo San Pietro), insieme alla senatrice Sabrina Licheri e al consigliere regionale Gianluca Mandas. Il messaggio emerso è chiaro: serve compattezza istituzionale per salvaguardare i livelli occupazionali e il futuro industriale del territorio.

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