Cagliari è tra le città universitarie in cui negli ultimi sei anni (da marzo 2020 a marzo 2026) in cui sono più cresciuti i prezzi d’affitto delle stanze singole. Il capoluogo sardo fa segnare un +58%, secondo solo a Bari (+59%).

Sei anni fa affittare una singola a Cagliari costava in media 283 euro al mese, oggi 449.

Lo rivela uno studio di Immobiliare.it Insights, proptech company guidata da Luke Brucato, specializzata in analisi di mercato e data intelligence e parte del gruppo Immobiliare.it.

La città più cara resta Milano (729 euro), seguita da Firenze (625), Roma (609) e Bologna (599). Padova chiude la top 5, anche se, con i suoi 490 euro al mese resta molto distante dalle prime quattro città.

All’opposto due capoluoghi siciliani, Messina e Catania, sono i meno costosi, con una richiesta media di 284 euro al mese per entrambe. Il terzo centro meno caro è Perugia (300), che precede Palermo (309) e Udine (310).

Le città che accolgono i dieci mega atenei statali del Paese con oltre 40mila iscritti hanno visto i prezzi delle stanze singole aumentare, in media, del 41% tra marzo 2020 e marzo 2026, un valore di ben 10 punti percentuali più alto rispetto all’incremento dei monolocali nello stesso periodo, nei medesimi centri. I due rialzi più rilevanti si sono verificati a Bari e Palermo, che hanno fatto segnare rispettivamente un +59% e un +55%. Terzo posto per Padova e Firenze, con un +46% per entrambe. Appena fuori dal podio si piazza Torino (+45%), mentre a Roma i prezzi sono saliti del 40%. Anche Bologna, Napoli e Milano mostrano incrementi rilevanti, tra il 30% e il 40%. La variazione meno marcata si registra a Pisa, dove i costi di una stanza singola sono aumentati del 16% nell’arco temporale analizzato.

Guardando agli altri importanti atenei statali, gli aumenti dei prezzi delle stanze singole negli ultimi sei anni si attestano al +31%, e sono dunque mediamente meno marcati rispetto a quelli rilevati nelle città dei mega atenei. Spicca il +58% di Cagliari, che precede Messina (+46%) e Genova (+41%), per il resto non si notano altri incrementi superiori al +40%. Il prezzo di una singola a Cagliari è simile a quello di Venezia (459 euro al mese), Trento (454), Verona e Napoli (entrambe 447). Tutte città dove la crescita dei costi negli ultimi sei anni è stata decisamente meno marcata.

Conviene un monolocale, perché anche nei centri che ospitano questi atenei meno grandi, la crescita dei prezzi delle singole è nettamente superiore a quella dei monolocali, che costano il 22% in più.

(Unioneonline/L)

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