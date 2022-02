Si è svolto questa mattina il sopralluogo dell'assessore regionale dei Lavori Pubblici, Aldo Salaris, a Dorgali e Cala Gonone, destinatarie di due finanziamenti su due differenti interventi - messa in sicurezza del canale tombato che attraversa il paese e intervento sul porto - per un valore complessivo che supera i 3 milioni e mezzo di euro.

Un secondo sopralluogo ha invece riguardato il porto di La Caletta (Siniscola e Posada), in seguito all’interdizione di una parte della struttura (il molo di sopraflutto presenta alcuni problemi) da parte della Capitaneria di porto per motivi di sicurezza. Qui è prevista in urgenza una serie di interventi quantificati in 2 milioni di euro.

"Continua il lavoro di modernizzazione delle infrastrutture in chiave di maggior efficienza e sicurezza, un impegno che abbiamo preso e che continuiamo a portare avanti in sinergia con i Comuni, gli enti locali e tutti i soggetti interessati", ha spiegato Salaris nel corso degli incontri a cui hanno partecipato i rappresentanti delle diverse amministrazioni comunali e la direzione della Capitaneria di porto.

Il porto di Cala Gonone in particolare - già oggetto di interesse della Regione, che aveva finanziato i lavori di ammodernamento della Capitaneria - rientra nel Piano della portualità e fa parte delle infrastrutture oggetto di importanti interventi per un finanziamento in corso di 3 milioni di euro.

Altro importante intervento riguarda il canale tombato che percorre la via principale di Dorgali, che ora sarà messo in sicurezza: per quest'opera di carattere idraulico era già stato previsto un finanziamento di 300mila euro per la progettazione e altri 3 milioni sono in arrivo dal governo.

"Si tratta di due importanti interventi che hanno l'obiettivo di potenziare e modernizzare le infrastrutture e i sistemi portuali e che consideriamo necessari in un'ottica di sviluppo del territorio. L'attenzione per Dorgali e il porto di Cala Gonone, considerati strategici dal punto di vista naturalistico e turistico, testimonia la volontà della Regione di continuare a essere un punto di riferimento per le comunità, nella consapevolezza che a infrastrutture moderne ed efficienti corrispondono sviluppo e crescita economica dei territori", ha concluso l'esponente della Giunta Solinas.

