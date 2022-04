Nel Mezzogiorno esiste un notevole potenziale di produzione da fonti rinnovabili, un discorso che si può fare anche con riferimento all’idrogeno: “C'è la possibilità di risolvere lo stoccaggio attraverso il concetto del 'power to gas' quindi con la produzione di idrogeno verde”. A spiegarlo è Paolo Galli, ad di Italgas, che durante un convegno organizzato dall’associazione Merita ha aggiunto: “Stiamo facendo in Sardegna dei progetti di ricerca importanti per andare a testare la produzione di idrogeno verde per una molteplicità di usi. E abbiamo un progetto, in fase autorizzativa, che speriamo di avviare nella costruzione già nel 2022, di una produzione di idrogeno verde in Sardegna da fonte rinnovabile e fotovoltaico per sperimentarlo in vari usi: dalla mobilità alla miscelazione con il gas naturale e per le industrie che hanno maggiori difficoltà nella decarbonizzazione”. Gallo ha sottolineato: “Dobbiamo investire in ricerca e sviluppo per mantenere una filiera all'interno dell'Italia. Il ruolo del distributore sia di biometano sia di idrogeno verde è importante soprattutto alla luce dell'obiettivo di riduzione del gas dalla Russia".

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata