I biglietti per i voli in continuità territoriale tra gli aeroporti di Cagliari, Alghero e Olbia e gli hub nazionali di Roma Fiumicino e Milano Linate sono ora disponibili anche sul sito internet di Ita Airways. La compagnia inizialmente aveva utilizzato solo il circuito delle agenzie di viaggi.

Le tariffe per i residenti nell'Isola e tutte le persone che vengono equiparate a questa categoria (giovani sino ai 21 anni, over 70, studenti universitari fino al compimento del 27esimo anno di età e disabili) vanno dai 39 euro (56-72 euro con tasse e oneri) da e per Roma, ai 47 euro (da 63 a 74 euro con tasse e oneri) da e per Milano, per tratta e per persona.

Per i non residenti le tariffe variano a seconda del periodo salendo, secondo le prime simulazioni, sino a oltre 147 euro per chi arriva negli scali sardi nella settimana di Ferragosto da Roma.

Da Volotea invece ancora nessuna novità: la società ha già presentato formale richiesta alla Regione per poter volare, sempre senza compensazioni e senza l'esclusiva per 12 mesi come fatto da Ita, ma solo sulle rotte da Cagliari e da Olbia per Roma Fiumicino e Milano Linate.

(Unioneonline/s.s.)

