Il commissario straordinario di Argea, Patrizia Mattioni, su incarico dell'assessore regionale dell'Agricoltura, Gabriella Murgia, ha convocato per domani, alle 12, una riunione in videoconferenza con le associazioni di categoria per fare il punto sul comparto suinicolo dopo le proteste partite da Talana ed estese a tutta la Sardegna per l'aumento dei prezzi delle materie prime, la difficoltà nella vendita dei prodotti e i problemi burocratici che impediscono di riscuotere i premi.

La mobilitazione è iniziata qualche giorno fa, con il gesto eclatante di Stefano Arzu, l'allevatore di Talana che ha consegnato le chiavi della sua azienda di Arbuleu, con 700 maiali, al sindaco Cristian Loddo, ed è proseguita con un centinaio di suoi colleghi che ha annunciato un blitz a Cagliari per venerdì prossimo. Ora arriva il tentativo della Regione di trovare soluzioni in un incontro che riguarderà "le migliori e utili iniziative tecnico-organizzative dell'Agenzia Argea".

Dall'esito di questo tavolo, probabilmente, dipenderà la conferma o meno della marcia dei suinicoltori sul capoluogo sardo.

"Nei prossimi giorni - fa sapere Murgia - sono pronta a incontrare le associazioni di categoria regionali e territoriali, il prefetto di Nuoro, il sindaco di Talana e l'allevatore Stefano Arzu per approfondire le criticità del comparto suinicolo e trovare insieme le migliori soluzioni di carattere strettamente politico".

