Per i sardi si preannuncia un’altra batosta in tema di trasporti e continuità negata.

È in arrivo un aumento sui biglietti aerei, perché la tassa sull’ambiente imposta dall’Unione europea ai vettori sarà fatta pagare ai passeggeri: per i collegamenti da e per l’Isola si prevedono rincari tra i 5 e i 7 euro a tratta a partire dal primo gennaio 2025, che con gli anni sono destinati a crescere.

Lufthansa – la compagnia aerea tedesca che si sta sposando con Ita Airways (che opera le rotte da Cagliari verso Roma e Milano) – sta facendo da apripista: a tutti i biglietti acquistati da ieri viene applicato un sovrapprezzo, da 1 a 72 euro, a seconda della lunghezza della tratta.

Presto seguiranno tutti gli altri vettori europei, che accolleranno ai viaggiatori la tassa.

