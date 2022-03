Più acqua negli invasi con le ultime piogge e maggior risorsa a disposizione per l'irrigazione. Uniche criticità continuano a riguardare il rio Mannu di Pattada a Monte Lerno (comprensorio irriguo della Piana di Chilivani, gestito dal Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna) che ha registrato, nel mese di marzo, solo un modesto incremento del volume invasato e l'invaso del Bidighinzu (comprensorio irriguo della Valle dei Giunchi, gestito dall'ENAS) dove non si è praticamente registrato a marzo alcun incremento del volume invasato.

È stata comunque integrata la quota delle risorse destinate al comparto irriguo (+ 49 Mmc), che è passata dalla preassegnazione complessiva di 435,50 Mmc a una nuova preassegnazione totale di 484,50 Mmc.

"In un momento critico per gran parte delle regioni italiane sul fronte dell'approvvigionamento idrico, la Sardegna, storicamente penalizzata per la mancanza di sorgenti e altre fonti naturali, può invece tirare un sospiro di sollievo grazie al riempimento degli invasi, che unito alla forte interconnessione dei sistemi idrici e alla efficace governance del sistema ci consente di guardare con serenità al futuro allontanando lo spettro della siccità", le parole del presidente della Regione, Christian Solinas. “L'acqua è un bene prezioso, ma limitato e fragile. Da un utilizzo responsabile della risorsa dipende non solo la salvaguardia del patrimonio ambientale e l'approvvigionamento potabile, ma anche, come in questo caso, il sostegno a comparti strategici dell'economia della Regione come l'agricoltura, il turismo e l'industria".

La maggior disponibilità di risorse va di pari passo con l'ammodernamento delle infrastrutture.

È di qualche giorno fa la riattivazione da parte del Consorzio di bonifica del Sud Sardegna, che ha recentemente realizzato anche la nuova condotta nell'agro di Villasor.

"Più acqua a disposizione significa più risorsa per le campagne e perfino per quelle terre fino a oggi incolte proprio per la mancanza di quote irrigue da destinare a determinati territori - ha aggiunto l'assessore ai Lavori Pubblici, Aldo Salaris - Siamo riusciti a ottenere questi risultati nonostante il periodo estremamente siccitoso che sta riguardando anche il nostro territorio a partire dalla seconda decade di dicembre".

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata