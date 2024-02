Gli Istentales tornano sulla scena per raccontare la storia di Beniamino Zuncheddu, col brano “Zustissia Mala-Libertà negata”.

“Fuori” sui principali canali dalle 12 di oggi, da lunedì sarà disponibile in tutti i digital store.

Un singolo di denuncia sociale, in cui la voce del frontman Gigi Sanna, accompagnata dalle musiche di Davide Guiso e i contributi di Francesca Lai (cori), Luca Fois (batteria), Sandro Canova (basso), ripercorre la vicenda giudiziaria di Beniamino Zuncheddu, allevatore di Burcei rinchiuso in carcere per 33 anni perché ritenuto responsabile della strage di Sinnai dell'8 gennaio 1991, e giudicato innocente al termine del processo di revisione che ha ribaltato la sentenza, sbagliata, passata in giudicato.

«Zustissia Mala – Libertà negata», spiega la band, «vuole essere un manifesto e un tributo ad un uomo che ha perso la cosa più importante che si possa avere: la libertà».

Un passaggio naturale per il gruppo che da sempre affronta le problematiche tipiche della Sardegna: sequestri, emigrazione, faide.

Tematiche, precisa il sodalizio «trattate con rabbia e consapevolezza dei gravi disagi che arrecano all’immagine dell'isola».

Il singolo dedicato a Zuncheddu, un ulteriore tassello di 25 anni di lunga attività costellata di tournée con tappe anche nelle carceri.

© Riproduzione riservata