È molto più di un reading letterario. Al Teatro Doglio di Cagliari, domenica 13 luglio ci si potrà immergere in un'atmosfera inglese, tra eleganti salotti e campagne verdeggianti tra fine ‘700 e inizio ‘800, grazie alle celebrazioni per i 250 anni dalla nascita della scrittrice Jane Austen. “Sei per Austen”: sei come i sei romanzi canonici di Austen.

Ogni titolo rivive in scena attraverso i sei scrittori che si alterneranno per restituire una visione fresca e moderna di storie di orgoglio, sentimento, ironia e amore: Alessandro De Roma, Bea Buozzi, Ciro Auriemma, Emanuela Canepa, Simone Tempia e Vanessa Roggeri. Sei come le sei illustrazioni a tema, create da altrettanti artisti, che accompagneranno il pubblico in un viaggio visivo nel cuore della narrativa regency. Sul palco, due attori di calibro nazionale, Rita Atzeri e Riccardo Lai, daranno voce ai dialoghi brillanti di Orgoglio e pregiudizio, Ragione e sentimento, Mansfield Park, Emma, L’abbazia di Northanger e Persuasione, mentre l’orchestra Ensemble Réunis dal vivo intesse un sottofondo musicale capace di trasportare gli spettatori in un altrove lontano ma allo stesso tempo eterno: eterno come sono le parole della scrittrice.

Ogni romanzo prende vita non solo come lettura, ma come esperienza totale: profumi, luci e suoni evocano l’atmosfera del Settecento tardo e dell’Ottocento nascente, quando l’etichetta dettava regole ferree e il cuore ribolliva di desideri inconfessabili.

Il pubblico potrà così riscoprire il mondo di Jane Austen con uno sguardo contemporaneo, capace di far emergere la modernità dei suoi temi: l’emancipazione femminile, le differenze di classe, la forza dell’ironia come forma di resistenza sociale. “Sei per Austen” è uno spettacolo corale pensato per tutti, per i fan di vecchia data e per chi si avvicina a questo universo per la prima volta.

Non si tratta di un semplice reading, ma di un percorso multisensoriale che celebra l’universalità e la vitalità dei sei romanzi, offrendo al pubblico un’esperienza indimenticabile.

«Per celebrare una data così importante e significativa per il club abbiamo elaborato uno spettacolo davvero innovativo e che fosse all’altezza della ricorrenza e delle aspettative del pubblico. Abbiamo dunque innovato il reading classico, senza trascurare l’aspetto della promozione della lettura», dice la regista Giuditta Sireus.

Saranno Alessandro De Roma, Bea Buozzi, Ciro Auriemma, Emanuela Canepa, Simone Tempia e Vanessa Roggeri, ad alternarsi sul palco per restituire al pubblico uno sguardo contemporaneo sull’universalità della letteratura di Jane Austen, che ancora ci parla in maniera vivace e ci fornisce spunti di riflessione. Sei gli artisti che contribuiranno a livello visivo ad animare la serata: per ciascuno dei romanzi e delle sei letture saranno realizzate delle opere illustrate da parte di Bruno Olivieri, Gaia Ruffino, Giacomo Putzu, Gioia Marchegiani, Manu Invisible, Zoe Dora.

