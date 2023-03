Partiranno domani da Nughedu San Nicolò gli eventi di "Viola in primavera", dedicati alla sensibilizzazione in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna promossi dal Centro Antiviolenza Spazio Donna e dal Centro per la famiglia Lares. Dalle 19, i locali dell'ex cinema del paese del Monte Acuto ospiteranno la perfomance di teatro e musica "r-esistere" a cura di Inoghe Cultura e Spettacolo Ozieri.

L'11 marzo, alle 10.30 ci si sposta a Ozieri, nei giardini del cantaro, per il flash mob "Svelatamente Donne", organizzato dall'Istituzione San Michele, Ccn Ozieri Wiva e Inoghe Cultura e Spettacolo Ozieri. Il 12 marzo alle 18.30, al Teatro Civico, andrà in scena lo spettacolo teatrale “Berrittedda Ruja e...cumpagnia bella”, organizzato dall'Istituzione San Michele e a cura della Compagnia delle Donne. Lo spettacolo sarà replicato alle 9.30 del 13 marzo nelle scuole.

Il 17 marzo alle 19, atto finale a Bultei, centro del Goceano, al centro culturale con la perfomance di teatro e musica "r-esistere" a cura di Inoghe Cultura e Spettacolo Ozieri.

