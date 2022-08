Dopo due anni torna a Villaputzu la Festa del mare destinata a calamitare l'attenzione di migliaia di turisti e villeggianti. Organizza la Pro Loco con la collaborazione del Comune.

Ricco il programma di eventi, attesi dal 14 al 16 agosto. Domenica apre la mostra mercato dell'artigianato e dell'agro alimentare della Sardegna sud orientale ospitata nella marina di Porto Corallo. In programma anche musica live con i Fantafolk con Andrea Pisu e Vanni Masala in concerto. Non mancheranno gli spazi per le degustazioni per la gioia dei palati più fini: in programma la frittura di pesce e la degustazione dei ravioli e dei malloreddus.

Foto storica della processione a Porto Corallo (foto Serreli)

Lunedì ancora spazio alla mostra mercato, all'assaggio dei malloreddus alla campidanese e musica con la Zona Trap con gli " Anonymus Sound Evenless". Martedì momento clou della grande sagra con la celebrazione della Madonna del mare. Prevista la messa alle 18,30, quindi la processione a mare con la madonna portata con un barcone seguita da pescherecci e altre imbarcazioni. Sarà come sempre un momento di grande, forte, intensa commozione. Il mare qui è vita, ricchezza, pesca, turismo, economia. Un appuntamento che vuole essere di ringraziamento alla madonna. Alla marina prevista ancora la degustazione di frittura, malloreddus e ravioli e tanto altro ancora.

Intanto nel contesto delle manifestazioni dell'Estate a Villaputzu, voluta dal Comune e dalle associazioni locali, domani in Piazza Marconi, alle 20, è in programma la sagra della pecora e de "Sa panada". Finora il momento magico, oltre che le sagre sui prodotti tipici locali, è stato quello del 7 agosto scorso con lo straordinario Concerto di launeddas. Per le prossime settimane è in programma la festa di San Giovanni Battista, tornei di padel, basket e volley.

"È stato uno spettacolo straordinario -dice il sindaco Sandro Porcu – : qui a Villaputzu, patria delle launeddas e di grandissimi suonatori. Ringrazio tutti quanti hanno collaborato a questa magica serata ed a tutte quelle inserite nel calendario della nostra estate. Grande l'attesa per la Festa del mare: c'è voglia di normalità, di riprenderci. Siamo pronti a dare ospitalità a tutti”.

