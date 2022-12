È al centro del paese, su un grande spazio che si affaccia in via Nazionale. È il presepe realizzato dai ragazzi di Bidd’e Putzi Giovani con il quale Villaputzu oggi dà il via ai tanti eventi in programma sino a Natale.

Il primo vero appuntamento è per l’8 dicembre alle 17.30 con la parata di Natale che sarà arricchita dalla presenza della banda musicale Giuseppe Verdi di Muravera. In programma animazione e giochi per bambini in un tratto delle via Nazionale trasformata in isola pedonale. Alle 20 accensione del grande albero di Natale e, a seguire, musica e balli con Maurizio e Ilaria.

L'11, 18 e 23 dicembre, a partire dalle 17, torneranno invece i mercatini di Natale.

© Riproduzione riservata