Successo a Villamar per “Sa die de s’arti”, due giorni dedicati all’arte, organizzata da “Segni, Forme e Colori” con la collaborazione degli “Amici di Franzoba”. Hanno partecipato, presentando le loro opere, numerosi pittori, scultori, poeti e scrittori. Non è mancata neppure la dimostrazione del lavoro al tornio, con ospite Fernando Marroccu. Tanto l'interesse dei numerosi visitatori durante l’incontro con lo scultore e pittore Tore Angioni, presente col suo laboratorio artistico, frutto di grandi esperienze in Sardegna, nella penisola, nel nord Africa e in Romania. La scrittrice-pittrice Laura Ficco ha presentato il libro “Il passo della lupa”. Il poeta scrittore Nicolò Corso ha illustrato una raccolta di poesie e pensieri. Graziella Salis ha illustrato il suo libro catalogo “Dalle stelle alla terra”. Bel riscontro anche nella seconda giornata della rassegna col laboratorio artistico del pittore Massimo Cocco. L’architetto Sara Collu ha presentato il suo libro “Ladiri, il respiro della terra cruda in Sardegna” e lo scrittore cantante Gigi Gatti il libro “Fueddus che ne crieddus”.

Hanno partecipato alla rassegna Tore Angioni, Ivan Angioni, Massimo Cocco, Graziella Salis, Mauro Angiargiu, Efisio Angiargiu, Giuseppe Secci, Giovanni Onnis, Anna Maria Piras, Maria Grazia Scano, Gianna Floris, Angela Mei, Fernando Marroccu. Hanno poi fatto parte dell’organizzazione Giulia Angioni e Angelo Ladu. <E’ stato un grande successo> ha detto l’artista Ivan Angioni, <un successo oltre la più rosea delle aspettative. Villamar è sempre un paese attento all’arte. Abbiamo avuto un grande riscontro>. L'appuntamento al prossimo anno.

