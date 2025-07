Sta conoscendo una seconda giovinezza il vinile. Ma come utilizzarlo? Ecco le due visioni: da una parte quella di Antonio Saluzzi, collezionista e blogger, portato all'ascolto rigoroso e per certi versi solitario; dall'altra quella del dj Federico Zanghi che invece lo trasforma in cultura collettiva, da ballare e condividere. L'appuntamento è martedì alle 19.30 presso l'Abetone Music Bar in viale Italia a Sassari.

Antonio Saluzzi presenterà il suo “Vinile. Istruzioni per l’uso” (Quinto Quarto, 2024), Un manuale pratico e affascinante dedicato al mondo del vinile, pensato sia per neofiti che per collezionisti. Dalla storia del supporto alla scelta del giradischi, dalla cura dell’LP fino alle curiosità sulle stampe rare. Una guida chiara, ironica e completa per orientarsi, e innamorarsi, del suono analogico.

Federico Zanghì, vinyl selector, dj e fondatore di Malamore Ortigia presenta “Vinile è Cultura” il format dedicato al mix in vinile ideato insieme a Zag di My Analoug Journal che vanta milioni di visualizzazioni su Youtube. Un appuntamento che celebra il vinile come esperienza viva e collettiva.

La serata rientra nell'anteprima del Festival letterario-musicale "Fino a leggermi matto" organizzato da Le Ragazze Terribili.

© Riproduzione riservata