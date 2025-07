Sarà a La Maddalena che si svolgerà la fase finale, dal 24 al 28 settembre, del Premio Franco Solinas, concorso internazionale per progetti di film lungometraggio per il cinema e per le piattaforme multimediali, organizzato per la prima volta nell’isola, quarant’anni fa, in memoria dello sceneggiatore e scrittore sardo (1927-1982).

La manifestazione, della quale è presidente e direttrice, Annamaria Granatello, sarà animata del convegno dal titolo: “Scrivere nella bufera”, argomento particolarmente sentito in questo periodo nel quale il mondo del cinema affronta non poche difficoltà.

Intanto si è conclusa nei giorni scorsi, a Roma, la prima fase del concorso nel quale 38 giurati hanno valutato bene 553 storie pervenute in forma anonima selezionando 8 progettisti finalisti. Autrici e autori finalisti nelle prossime settimane dovranno sviluppare le sceneggiature e incontrare i giurati per il Lab di Alta Formazione che si terrà a La Maddalena. Le sceneggiature saranno valutate da una seconda giuria che designerà i vincitori.

Il Premio Solinas riveste una notevole importanza in ambito nazionale, punto di riferimento particolarmente per i giovani scrittori intenti a dare il conto loro contributo a realizzare e portare avanti la qualità del cinema italiano, concependo nella creatività, nuove storie e sceneggiature. Nei 40 anni di esistenza il Premio Solinas ha favorito la realizzazione di 179 prodotti audiovisivi.

© Riproduzione riservata