Venerdì 5 settembre, a Villa Verde, appuntamenti con letteratura e teatro. In apertura il secondo appuntamento, nel bosco “Mitza Margiani”, della rassegna “Parole nel bosco”, fissato alle 17.30, con Eleonora Carta e il suo testo “I giorni del corvo”. Alle 21.30, invece, in piazza Renzo Lampis, spazio alla 28sima edizione del Festival Internazionale Itinerante di Arte di strada “Girovagando” con “La rivolta della bellezza”.

In scena il teatro multidisciplinare, con “Antagon TheaterAktion”. Per lo stesso cartellone, appuntamento anche martedì 9 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16, a “Mitza Margiani”, con “Animateria”, worskshop di lavoro. “La Rivolta della Bellezza” affronta il problema delle tensioni politiche, sociali e ambientali contemporanee attraverso i linguaggi del teatro e dell’arte.

Alla violenza e all’aggressività globali vuole contrapporre la Bellezza, per dimostrare che un altro approccio alla convivenza e al confronto è possibile: una Bellezza fatta di armonia, pace, lentezza, inclusione, condivisione, rispetto, forza vitale.

