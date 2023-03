In Sardegna di sicuro non manca il vento e neanche i modi di dire che lo utilizzano come metafora per indicare determinate situazioni, atteggiamenti, o persone. Tra gli altri riconosciamo:

“Àiri arrubia pòrtat bentu” (cielo rossastro porta vento): non vuol dire semplicemente che quando il cielo è rosso sta per arrivare il vento, ma si riferisce anche a quelle persone così arrabbiate e così rosse da essere sul punto di sbraitare!

(cielo rossastro porta vento): non vuol dire semplicemente che quando il cielo è rosso sta per arrivare il vento, ma si riferisce anche a quelle persone così arrabbiate e così rosse da essere sul punto di sbraitare! “Acua e bentu, annada ‘e sarmentu” (acqua e vento, annata buona per il sarmento).

(acqua e vento, annata buona per il sarmento). “Candu tirat su bentu, tòccat a bentulai” (quando soffia il vento bisogna ventilare): un modo di dire che racconta del lavoro svolto nei campi, con una pala di legno, dopo la trebbiatura. Un lavoro facilitato dal vento che soffia, sino a che il grano non risulta completamente ripulito. Si configura anche come una metafora che indica l’occasione che non va persa.

© Riproduzione riservata