Il Comune di Usini apre le porte alla cultura e alle sue bellezze per un weekend tutto da scoprire. Sabato 9 e domenica 10 maggio il paese ospita la manfestazione Momumenti Aperti, un patrimonio visitabile grazie ai ragazzi e alle ragazze e ai bambini e bambine dell'Istituto comprensivo Diaz - infanzia, primaria e secondaria- che faranno da ciceroni ai visitatori.

I percorsi culturali porteranno le persone a visitare la chiesa della Natività di Maria Vergine, Casa Derosas, Su Trogliu, la necropoli di S'Elighe Entosu, il cimitero monumentale di via Sos Paris e il Giardino letterario, in totale sei monumenti visitabili gratuitamente al mattino dalle 10.30 alle 13 e, nel pomeriggio, dalle 15 alle 18. Il programma organizzato dall'amministrazione comunale, nel fine settimana, prevede iniziative collaterali di ogni genere, per grandi e bambini, nelle due giornate, presso il parco Lavatoio di Usini con animazione, giochi, laboratori, reading letterario con Claudia Crabuzza e i giochi sardi. Previsto anche il concorso "Disegna un monumento" rivolto agli studenti delle classi prime e seconde della scuola secondaria.

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