Setttimana sarda per il poeta americano Mark Kelly Smith, fondatore negli anni Ottanta del movimento Poetry Slam. Dal 13 al 19 maggio sarà ospite della rassegna “Il rumore delle pagine”, organizzata dal CAATS – Consorzio Artisti Artigiani Turritani Sardi, grazie al contributo della Fondazione di Sardegna.

Il poeta di Chicago, classe 1949, ha quattro decenni di attività e un curriculum di oltre 2.000 performance in club, sale concerti, università, librerie e perfino sul tetto di un furgoncino degli hot dog.

Il tour dello “slam papi”, come viene affettuosamente chiamato Kelly, inizia tra i ragazzi e le ragazze delle scuole superiori: il 13 maggio all’Istituto “Paglietti” di Porto Torres e il 14 al Centro Giovani di Sassari, in compagnia del poeta sassarese Sergio Garau. Sempre il 14 maggio, ma alle 18, al Vecchio Mulino, in via Frigaglia, a Sassari ci sarà la presentazione del libro “Exit Poetry – poesia futura” a cura di Lello Voce, Gilda Policastro, Aldo Nove. Presenta la serata Luca Manunza (festival "Cabudanne de sos Poetas").

Il 15 maggio “Il rumore delle pagine” arriva ad Alghero, per il reading poetico “Ke poi ke poi” di Andrea Mitri (alle 20 al Circolo Micromeria – Lo Teatrì). Ritorno a Sassari, agli Orti di San Pietro, per la finale del Poetry Slam organizzato dal Caats, con Sergio Garau nei panni di MC. L’evento è organizzato in collaborazione con la rassegna “generAzioni” di Meridiano Zero.

Domenica 17 maggio: Mark Kelly Smith guiderà un reading itinerante sull’isola dell’Asinara, a cui prenderanno parte diversi performer della scena sarda e nazionale (in collaborazione con il festival AsinArt). Infine, lunedì 18 maggio, dalle 16 alle 20, il poeta di Chicago condurrà un workshop di poesia performativa allo Spazio Bunker a Sassari.

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