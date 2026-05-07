In occasione della festa della Beata Vergine Maria del Rosario e nel primo anniversario dell’elezione al Soglio Pontificio di Papa Leone XIV domani sera alle ore 20.30 il Duomo di Sassari ospiterà l’esecuzione dell’oratorio "Beata Virgo Maria – Ecclesiae Christi Typus et Mater", musica e direzione di Valentino Miserachs su libretto di Aurelio Zorzi. L'ingresso è libero.

Sacerdote, compositore e direttore d’orchestra, il catalano Valentino Miserachs è stato direttore della Cappella Musicale Liberiana della Basilica di Santa Maria Maggiore in Roma e preside del Pontificio Istituto di Musica Sacra. Autore di un vasto catalogo dedicato soprattutto alla musica religiosa e corale, è oggi considerato una delle personalità più autorevoli della musica ecclesiale internazionale.

Protagonisti della serata saranno, insieme all'Orchestra de Carolis diretta da Valentino Miserachs, i solisti: Chiara Cabras (soprano), Irene Molinari (mezzosoprano), Nicolas Resinelli (tenore) e Michael Zeni (basso baritono), accompagnati dal Coro de Carolis, preparato da Francesca Tosi, e al Coro Voci Bianche de Carolis, diretto da Salvatore Rizzu.

L'oratorio fa da anteprima ala stagione lirico-sinfonica 2026 organizzata dall'ente Marialisa de Carolis, sostenuta dal Ministero, dalla Regione e dalla Fondazione di Sardegna con il patrocinio del Comune di Sassari e del Comune di Alghero.

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