Ritorna, domenica 17 maggio, a Gonnoscodina, il tradizionale appuntamento annuale con “Pro is moris de is Cogas”, un’escursione tra la natura nel territorio gonnoscodinese. L’iniziativa è organizzata dall’associazione “LiberoS – Amanti della natura”.

Nel corso della mattinata si andrà alla scoperta delle erbe officinali, accompagnati da esperti botanici, lungo i sentieri delle streghe. Il programma prevede, alle 8.30, ritrovo e partenza dal piazzale della chiesa di San Sebastiano. La lunga passeggiata terminerà alle 12.30 circa, quando è prevista la sosta e il pranzo al sacco in località “Pala Funtana”.

Quello in programma il prossimo 17 maggio è ormai un appuntamento fisso del periodo primaverile, nel quale, generalmente, la partecipazione degli amanti della natura di Gonnoscodina e dintorni è numerosa.

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