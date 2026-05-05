“La sciagura” di Andrea Scanzi al Verdi di SassariIl 13 maggio il monologo del giornalista e scrittore
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Il sottotitolo de "La sciagura" indica l'oggetto del monologo: "Cronaca di un governo di scappati di casa". Grazie a Roble Factory, in collaborazione con Shining Production, arriva il 13 maggio al Teatro Verdi di Sassari il giornalista e scrittore Andrea Scanzi.
Tratto dall’omonimo bestseller edito da Paper First, Scanzi porta in scena uno spettacolo ribelle e irriverente, un’analisi tagliente del percorso politico di Giorgia Meloni.
La regia è di Simone Rota, la scenografia di Giorgia Ricci. Distribuzione di Epoché ArtEventi.