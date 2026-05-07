Il grande successo degli artisti panificatori in erba. Lo scorso fine settimana a Siniscola nel cuore della manifestazione “Primavera nel cuore della Sardegna”, dalle mani dei piccoli protagonisti è nato un evento che ha saputo unire in modo efficace promozione del territorio e trasmissione delle tradizioni. Si è svolto infatti, Un “piccolo grande” campionato dedicato ai bambini dai 5 ai 12 anni che di fatto si è trasformato in un potente strumento di valorizzazione culturale e turistica. La Casa del Parco di via Piemonte, ha accolto partecipanti e visitatori provenienti da tutta la Sardegna e dall’estero, con presenze anche dalla Polonia, offrendo uno spaccato autentico dell’identità locale. In questo contesto, i bambini sono stati i veri protagonisti: con entusiasmo, creatività e sorprendente abilità, hanno dato vita a pani artistici, coccoi e composizioni decorative che raccontano una tradizione antica ma viva, capace di rinnovarsi proprio grazie alle nuove generazioni.

L’iniziativa ideata da Graziella Frau, giunta alla terza edizione, arricchendo il programma elaborato dall’associazione “Sonos e Ammentos” per l’appuntamento siniscolese di “Primavera nel cuore della Sardegna”, capace di calamitare migliaia di visitatori per là due giorni dedicata alla promozione della cittadina baroniese, ha dimostrato come la trasmissione del sapere possa diventare esperienza concreta e coinvolgente. Accanto alla dimensione educativa, l’evento oltretutto, ha suscitato grande curiosità: l’alta affluenza, con molti visitatori giunti già dalla sera precedente e ospitati in numerose strutture locali, ha generato un significativo indotto economico. Non solo tradizione, ma anche racconto del paesaggio e della storia: dalle suggestioni archeologiche delle Domus de Janas ai panorami del Parco di Tepilora, fino agli antichi borghi di Posada e Orosei, l’iniziativa ha contribuito a costruire un’immagine integrata e attrattiva della zona. Il valore dell’evento è stato ulteriormente arricchito dagli interventi di Sonia Galleu e Cristina Muntoni, mentre i piccoli partecipanti hanno reso complesso il lavoro della giuria per l’alto livello delle creazioni. Sul podio Alba Randaccio, Rebecca Canu e Adele Deriu, con il premio assoluto assegnato a Chiara Senette. Un’evento insomma che si è integrato pienamente con l’obbiettivo che aveva la sue giorni siniscolese. Tra tante cortes allestite con attenzione dovizia, mostre mercato e iniziative che hanno spaziato dalla cultura, alla tradizione sonora, linguistica, di ballo ed identitaria, anche la creatività dei bambini ha avuto nel pane artistico una vetrina di grande successo.

Fabrizio Ungredda

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