Anche la Biblioteca comunale di Baressa ha predisposto un calendario di attività in occasione dell’iniziativa intitolata “Il Maggio dei Libri”.

“Il Maggio dei Libri”, proposto dal Centro per il Libro e la Lettura, in collaborazione con il Ministero della Cultura, è una campagna nazionale che invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali. Il programma, a Baressa, prevede dal 23 aprile al 31 maggio l’evento “Ogni libro è una creatura viva”. Mercoledì 29 aprile si è tenuto in primo incontro di lettura presso la “Casa Anziani” del paese; appuntamento che si ripeterà mercoledì 13 maggio. Da lunedì 4 a mercoledì 13 maggio, invece, sarà presente in biblioteca la mostra bibliografica in occasione della Festa della Mamma. Lunedì 18, la presentazione del libro “Sissignora” di Eleonora Grussu. Chiusura il 28 con il laboratorio “I Girasoli di Van Gogh”, rivolto ai bambini della scuola primaria di Baressa.

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