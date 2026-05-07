Il territorio di Seneghe, le sue rinomate località, i nomi e le storie sono i protagonisti del nuovo libro di Salvatore Vacca: “Numinis, il luoghi di Seneghe”.

Vacca è presidente dell’associazione culturale Tocoele, che da tanti anni ormai si occupa di studi e scoperte su archeologia e paesaggio rurale del Montiferru. La presentazione si terrà domani venerdì 8 maggio alle 18.30 nella Casa Aragonese, con il patrocinio del Comune e la collaborazione della Biblioteca.

Con l'autore interverranno altri collaboratori della ricerca collettiva sul territorio: Domenico Putzolu e Maria Mastinu soci di Tocoele, Luisa Madau responsabile della Biblioteca seneghese, Sandro Mezzolani cartografo, Francesco Cubeddu fotografo e lo studioso Giovanni Fenu.

Il libro è il risultato di un progetto collettivo della comunità seneghese che ha ottenuto l'obiettivo di mettere insieme un gruppo di ricerca formato da esperti conoscitori dei luoghi, che hanno contribuito a mettere ordine nella toponomastica locale per realizzare una cartografia aggiornata con centinaia di toponimi mai documentati.

I numerosi documenti storici consultati durante la ricerca, hanno consentito di ricostruire le storie dei luoghi e le vicende occorse dal 1600 al 1900 nelle varie località dell'agro di Seneghe. Il risultato che emerge dalla ricerca restituisce un quadro completo e inedito che racconta le storie dei luoghi di Seneghe attraverso l'utilizzo di mappe storiche e moderne, fotografie e documenti.

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