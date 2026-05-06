Dopo mesi di lavoro, idee e preparativi, il Festival dell’Altrove si prepara a celebrare un traguardo importante: dieci anni di attività dedicata alla letteratura, alla cultura e alla condivisione. Il percorso verso il festival prenderà il via già nei mesi di giugno e luglio con una serie di incontri e iniziative nello spazio di A Su Scurigadroxiu in Bixinau, anticipando il cuore della manifestazione. Il Festival dell’Altrove 2026 si svolgerà invece il 5 e 6 settembre, due giornate dedicate a libri, autori e lettori, in un dialogo continuo tra storie, identità e visioni contemporanee. A chiudere il programma, il 25 ottobre, sarà uno degli appuntamenti più significativi: la decima edizione del Premio Letterario Giulio Angioni, promosso dal Comune di Guasila. Un’iniziativa che negli anni ha saputo valorizzare la produzione letteraria e il pensiero critico, articolandosi in cinque sezioni: narrativa, narrativa straniera, narrativa inedita, saggistica e poesia.

Accanto ai premi principali, l’amministrazione comunale conferma anche l’attenzione verso il mondo accademico e le nuove generazioni. Saranno infatti assegnati attestati di riconoscimento alle neolaureate e ai neolaureati di Guasila per le loro tesi di laurea, indipendentemente dal corso di studi, oltre a una borsa di studio in scienze demoetnoantropologiche realizzata in collaborazione con l’Università degli Studi di Cagliari. Per partecipare al Premio Letterario Giulio Angioni c’è tempo fino al 14 maggio 2026, termine ultimo per la presentazione delle opere. Dieci anni dopo la sua nascita, il Festival dell’Altrove continua così a rinnovare la sua missione: dimostrare che esistono storie capaci di unire luoghi e persone, creando occasioni di incontro e crescita culturale.

© Riproduzione riservata