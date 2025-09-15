In occasione della New York Fashion Week, Antonio Marras apre le porte del suo Flagship Store a SoHo, per celebrare l’apertura nella città che non dorme mai, simbolo di moda, arte e design. L’evento, intitolato “Threads between Islands”, ha rappresentato un momento speciale, dedicato a condividere la visione creativa e l’ispirazione artistica di Marras. «Io ho sempre amato New York», dice Antonio Marras. «Mi ci sono sempre sentito a casa e così ho concepito la boutique: una casa dove l’accoglienza ha la priorità».

Lo stilista algherese ha inaugurato a luglio 2025 il suo Flagship store negli Stati Uniti, scegliendo come tappa strategica New York. Situato a Soho, in 121 Wooster Street, il nuovo spazio rappresenta un passo fondamentale nel percorso di internazionalizzazione del brand.

«Una profonda affinità accomuna il DNA di Antonio Marras e lo spirito di Soho, quartiere noto per la sua vivace scena artistica, la contaminazione culturale e la capacità di accogliere espressioni creative all’avanguardia», ha dichiarato Barbara Calò, CEO di Antonio Marras. «Soho, con la sua storia di polo creativo e la presenza di gallerie d’arte, atelier di designer e spazi culturali, rispecchia perfettamente i valori e l’estetica del brand. Proprio come Antonio Marras, Soho è un luogo in cui la tradizione incontra la sperimentazione, dove la memoria storica si fonde con il contemporaneo e dove moda, arte e design convivono in un dialogo costante».

«Aprire a New York ha significato molto per me. New York è la città che più mi assomiglia perché, come me, non dorme mai, perché è il luogo degli incontri, degli intrecci, dei confronti, dei cortocircuiti, dei metissage e delle contaminazioni. Perché la gente arriva da tutte le parti del mondo, ma mantiene intatto l’amore per le proprie origini, anche dopo generazioni», ha commentato Antonio Marras, Direttore Creativo del brand.

La boutique si sviluppa su oltre 700 mq, di cui 400 mq dedicati alla vendita, all’interno di un edificio storico del XIX secolo, con elementi architettonici originali valorizzati nel progetto di ristrutturazione: soffitti in formelle di stagno decorate, colonne in ghisa, pareti in mattoni a vista e pavimenti in graniglia di cemento. Sul fondo della boutique la presenza di un grande lucernario ha ispirato la creazione di un luogo inaspettato: un luminoso giardino-serra che creava un ambiente poetico e intimo, arredato con pezzi di design neoclassici e barocchi, tappeti pregiati, un grande lampadario in cristallo e piante di mirto in vasi di ceramica artigianale, sottolineando l’attenzione al dettaglio e all’artigianalità tipica del marchio.

Il resto dell’arredo celebra il design italiano del Novecento, con icone come il tavolo di Carlo Mollino e il divano Camaleonda di Mario Bellini, in un dialogo continuo tra passato e presente, tradizione e innovazione.

All’ingresso un omaggio a Maria Lai, grande artista sarda musa di Antonio Marras, e prende forma un’installazione site-specific poliedrica e tridimensionale realizzata dal Direttore Creativo: un omaggio alla tradizione millenaria del telaio e della tessitura della Sardegna dove il rigore del telaio, strumento razionale e ordinato, si contrapponeva alla nevrastenia passionale della ceramica lavorata a mano. «L’arredo proviene dalla parte antica e ancestrale del mondo, la Sardegna, e si incastra con pezzi trovati sul territorio; tutto era come se ci fosse sempre stato. Come benvenuto, all’ingresso, si trova la re-interpretazione di un telaio composta da elementi in ceramica e legno uniti da fasci di corde. Arte, arredi retrouvè, arredi di design, quadreria, disegni, mobili che diventano altro, chandelier, piante di mirto, divani e dehor creano l’atmosfera di una casa speciale al centro del centro del mondo», aggiunge Antonio Marras.

Dal 2022 Antonio Marras fa parte di Oniverse, gruppo italiano guidato da Sandro Veronesi, che ha dato una spinta concreta e strategica allo sviluppo internazionale del brand. L’acquisizione ha permesso di consolidare le risorse e le competenze per affrontare nuove sfide globali e programmare aperture importanti, come quelle del 2025 a New York e Milano Montenapoleone.

«L’apertura del Flagship store Antonio Marras a New York segna una tappa strategica nel percorso di internazionalizzazione del brand. Abbiamo scelto questa città perché rappresenta, come noi, l’intersezione tra moda, arte e design, all’interno di un contesto globale in continua evoluzione. Essere presenti a New York ci permette di dialogare con un pubblico internazionale altamente sofisticato, rafforzando al contempo la nostra identità attraverso un’esperienza fisica immersiva e distintiva», ha affermato Sandro Veronesi, Presidente di Oniverse.

