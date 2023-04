Il secondo appuntamento di Trexenta Experience porterà il visitatore alla scoperta delle bellezze di Senorbì il 29 aprile e di Guasila il 30. La partenza da Senorbì direzione Necropoli di Monte Luna è prevista per le 9.30 con visita guidata a cura della Società Cooperativa Sa Domu Nosta. Dalle 10.15 sarà visitabile il Museo Sa Domu Nosta, mentre alle ore 12 – con la presentazione a cura di Mattia Sirigu – si potrà degustare lo yogurt della Latteria Sirigu e il miele dell'Azienda SardaBee di Stefano Sirigu, risultato tra i dieci migliori d’Italia. Sarà possibile inoltre partecipare anche a una degustazione guidata di vini, a cura di Antonio Manca della Cantina Trexenta. Dopo la pausa pranzo, alle 15.30 visita guidata nella Chiesa Santa Mariedda a cura della Società Cooperativa Sa Domu Nosta.

Alle 16.30 al via i laboratori: nella Villa Aresu di Sisini appuntamento con "Tradizioni Antichi Mestieri Segariu", panificazione con lievito madre e cottura forno a legna e panificazione coccoi pintau e cottura. Inoltre: laboratorio fregula fatta a mano, panadine con la semola di grano duro, torrone tradizionale, gateau; esposizione ceramiche e laboratorio per bambini, impagliatura sedie, cestini e crobisi, esposizione di ossidiana, laboratorio tegole sarde, costruzione croce fieno grano capelli, dimostrazione di uncinetto e ricamo, esibizione musicale a cura di Marco e Andrea Sollai. Alle 18 Cooking Class a cura dello Chef Alessandro Cocco.

Il 30 aprile giornata ricca di appuntamenti a Guasila: alle 8 la santa messa nel Santuario Diocesano della Beata Vergine Assunta, alle 10 nella Chiesa della Madonna D’Itria la colazione di benvenuto, tour in quad alla scoperta del territorio. Alle 10.30 nella Chiesa della Madonna d'Itria la presentazione del progetto della Fondazione Sardegna Isola del Romanico a cura del presidente Antonello Figus. Alle 11 passeggiata verso la località Is Concas, alle 12 lavorazione e cottura a legna de su moddizzosu a frommentu sardu a cura di lgnazino Etzi e Lucio Ulargiu, alle 13 degustazione prodotti tipici locali e pranzo libero.

Nel pomeriggio visita guidata alla scoperta delle domus de janas Is Concas e Riu Sa Mela, tour in quad e laboratorio di dolci alle mandorle. Alle 18.30 la presentazione del racconto di Paola Carta “Nel Grembo della Terra - Un Viaggio in Trexenta Musica e Parole” con la voce narrante di Daniela Deidda e il violino di Massimiliano Marotto.

