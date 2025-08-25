Sigfrido Ranucci torna in Sardegna con “La scelta”. Intervistato dal collega Giorgio Fresu, domani alle 19.30 nella spiaggetta della Piazza Centrale di Porto Cervo il giornalista presenterà il suo ultimo libro in un incontro ad accesso libero e gratuito moderato da Pamela D’Amico di Radio Rai.

Il ricco cartellone dell’estate 2025 della rassegna letteraria Porto Cervo Libri, organizzata e curata dal Consorzio Costa Smeralda, prosegue, dunque, con un appuntamento eccezionale: conduttore e autore del programma “Report” di Rai 3, Ranucci, romano, classe 1961, è uno dei giornalisti d’inchiesta tra i più autorevoli del panorama nazionale.

In Rai dal 1990, è stato prima inviato per le rubriche del Tg3, poi per Rai News 24, dove ha realizzato numerose inchieste sul traffico illecito di rifiuti e sulla mafia. Ma non solo: è di Ranucci l’ultima intervista al giudice Paolo Borsellino, così pure la cronaca dell’attentato alle Torri Gemelle del settembre 2001, da inviato a New York, e quella dello tsunami di Sumatra nel 2004. Ranucci è stato inoltre inviato nei contesti di guerra dei Balcani e in Medio Oriente, dove ha realizzato inchieste sulla violazione dei diritti umani, e dal marzo 2017 ha ereditato dall’ideatrice Milena Gabanelli il celebre format di “Report” su Rai 3, ricevendo lungo la sua carriera numerosi premi per il giornalismo d’inchiesta.

A Porto Cervo domani racconterà il cammino che lo ha condotto fin qui, scegliendo alcune inchieste di cui svelerà i retroscena ed evocando figure – come suo padre, atleta e finanziere di grande carisma, e il suo maestro Roberto Morrione, fondatore di Rai News 24 – che hanno stimolato la sua capacità di portare fino in fondo ogni scelta.

© Riproduzione riservata