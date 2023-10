Il teatro ritorna ad allietare l’autunno di Carbonia con una rassegna che sta già riscuotendo successo: con la prima data dello scorso 26 ottobre, grazie alla compagnia “La Maschera” è decollata infatti “Carbonia in scena”, in programma sino al 5 novembre al Teatro Centrale di piazza Roma. Un ricco cartellone di spettacoli, organizzato con il patrocinio del Comune e strutturato in 8 appuntamenti per un autunno teatrale come importante polo di aggregazione culturale della città e del territorio.

Buono l’esordio con “Evviva gli ortaggi”, Burattini con Fabio Pisu. E non da meno ieri la rappresentazione di “Diavoli e pentole”. Oggi alle 19.30 in scena “Assenze ingiustificate in rock”, regia di Giulio Landis della compagnia Quinte Emotive. Si prosegue il 29 ottobre alla stessa ora con “Il figlio dell’uomo”, regia di Enzo Parodo.

Si scivola poi a giovedì 2 novembre alle 18 con la piece “Efisio e la Peste”, quindi il 3 novembre “Filastrocca”, di e con Daniele Pettinau, ed ancora il 4 novembre “Carla o dell’essere se stessi”, per la regia di Tino Belloni, della compagnia Barbariciridicoli. Infine domenica 5 novembre “Donne al bivio di..Carbonia”, di Enzo Parodo.

