Domani 11 maggio ricorrenza importante per gli abitanti della piccola frazione di Zuri. L’Associazione culturale Omodeo, in occasione del centenario dello spostamento del paese di Zuri dal fondovalle al sito attuale, propone infatti un'escursione di 6 km. L’appuntamento è per le 8,30 nella piazza della chiesa di San Pietro.

«In occasione del centenario dello spostamento di Zuri - spiegano gli organizzatori - percorreremo, a ritroso, il percorso che i nostri avi fecero per “trasferire” l’identità del paese sopra l’altipiano. Racconteremo delle ragioni che portarono alla creazione del Lago Omodeo e di come questo abbia segnato, indelebilmente, l’orografia e l’antropologia del territorio del Guilcer». E concludono: «Dedicheremo un focus speciale alla biodiversità che ora popola la media valle del Tirso, riconosciuta dalla comunità europea come Sito di Interesse Comunitario».

© Riproduzione riservata