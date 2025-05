La Parrocchia Santa Vittoria vergine martire di Seuni (Selegas) organizza, col patrocinio dell’Arcidiocesi di Cagliari, un concorso di pittura e fotografia, sul tema “Pellegrini di speranza in Sardegna”. Il concorso è aperto a tutti gli artisti interessati a esprimere in modo personale attese, speranze e progetti per l’isola.

I partecipanti dovranno iscriversi attraverso e-mail indirizzata a giafzudd@gmail.com entro il 15 luglio 2025, inviando la scheda di adesione allegata al bando, unitamente alla copia della ricevuta del versamento della quota di iscrizione.

Informazioni, bando, regolamento e scheda di adesione al link: https://www.chiesadicagliari.it/2025/05/08/concorso-di-pittura-e-fotografia-promosso-dalla-parrocchia-di-seuni-e-dalla-diocesi/

Sono previsti i seguenti premi: per i dipinti € 1.000 al primo classificato, € 600 al secondo classificato e € 400 al terzo classificato. Per le fotografie: € 600 al primo classificato, € 400 al secondo classificato; € 200 al terzo classificato.

