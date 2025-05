Si è conclusa in serata, nella sede della biblioteca di Sinnai, la terza edizione di “Incontri di montagna”, il progetto ideato da Marco Mura (Runner Escursionista) e Amos Cardia (Sardinia Biking), finalizzato alla promozione del turismo lento, delle imprese sportive a contatto con la natura e della tutela ambientale. Stasera l'ospite è stato Roberto Fanni, cicloviaggiatore che ha viaggiato in Sardegna, Italia ed Europa con la sua mountain bike e una mini Graziella.

Si è parlato dei sentieri affrontati in totale autosufficienza idrica e alimentare, del periplo dell'isola, della Corsica e della Via Francigena, tutti percorsi con la mini Graziella. Sono stati raccontati anche il Cammino di Santu Jaccu, il viaggio da Barcellona a Logroño, da Budapest a Trieste e il Cammino di San Benedetto. A coordinare la serata, Marco Mura, soddisfatto del successo di questa edizione. Tanti chilometri e tanti giorni ricchi di aneddoti hanno stimolato i sogni dei presenti nella sala della biblioteca comunale di Sinnai.

Il percorso di questa edizione è iniziato con Alberto Murgia, il più giovane tra i protagonisti, con il suo viaggio in bici da Villacidro a Capo Nord. Successivamente è stato il turno di Sergio Mascia, con il Cammino di Santiago di Compostela e il libro che racconta la sua esperienza. A febbraio, la Marocco Expedition Women Challenge con Daniela Tocco e Donatella Mereu, un viaggio in sella alle mountain bike per parlare e dare testimonianza della lotta contro i tumori. A marzo, il geografo Matteo Cara ha offerto spunti di riflessione sulla progettazione dei sentieri e fatto scoprire tanti luoghi suggestivi della nostra regione. La quarta edizione di “Incontri di montagna” partirà nel mese di ottobre 2025 con nuovi racconti.

