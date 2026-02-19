Tinte Fosche riabbraccia Piergiorgio Pulixi: lo scrittore cagliaritano, tra le voci più autorevoli della crime fiction europea, sarà protagonista domani alle 18.30 alla Ubik di Olbia, ospite del progetto “Tinte fosche, Olbia in noir”, a cura di Andrea Baragone e Marco Navone, dell’associazione Argonauti.

Nell’occasione, Pulixi, da anni ai vertici delle classifiche nazionali e internazionali, presenterà il suo nuovo libro “Il nido del corvo”: la serata sarà moderata da Rossella Perra. Tradotto in ventitré paesi e premiato con prestigiosi e numerosi riconoscimenti, l’autore interverrà in un incontro aperto al pubblico per parlare della sua ultima fatica letteraria.

Un thriller ambientato sull’Isola, «sullo sfondo di una Sardegna sospesa tra west selvaggio e lande crepuscolari», a partire dalla Penisola del Sinis, dove la scomparsa di una giovane donna dà inizio a un duello tra «una nuova coppia di indagatori indimenticabili», Corvo e Zardi, e «un assassino che agisce da artista della morte», che «non si limita a uccidere ma osserva, studia, contempla, collezionando gli arti delle vittime come fossero opere».

