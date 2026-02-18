Il Museo Organica annuncia la realizzazione di due nuove opere d’arte nel Bosco di Curadureddu a Tempio Pausania. Il progetto di valorizzazione dal titolo “Organica – Sentieri dell’arte” si arricchisce, grazie al contributo di FAI e Intesa Sanpaolo nell’ambito del programma “I Luoghi del Cuore”, con la creazione di nuove installazioni permanenti ai piedi del Monte Limbara.

Le due opere in fase di realizzazione si intitolano “Labirinto” e “Dodecaedro”, e sono firmate rispettivamente dall’artista Antonello Fresu e da Federica Luciani, studentessa dell’Accademia di Belle Arti di Roma selezionata tramite un contest nazionale a inviti rivolto agli studenti e alle studentesse delle Accademie di Belle Arti di Milano, Roma e Sassari.

Entrambi i progetti nascono da processi creativi connessi al contesto naturale e orientati alla sostenibilità: saranno utilizzati materiali eco-compatibili, con l’obiettivo di inserire nel bosco opere capaci di dialogare armonicamente con l’ambiente e di favorire una fruizione consapevole e rispettosa del territorio.

Questa scelta conferma la vocazione di Organica, un museo che è diventato un punto di riferimento per l’arte visiva in Sardegna, come presidio culturale attivo, capace di unire tutela ambientale, ricerca artistica, partecipazione civica e collaborazione con scuole, comunità e reti territoriali.

