Un lavoro multimediale, dedicato alle donne lasciate nell'ombra dalla storia: questo è "Femminile Plurale 2.0 Plus", lo spettacolo aggiornato della compagnia Parole Rivelate che, fra teatro, musica e performance, andrà in scena alle 20:30 di sabato 21 dal Teatro comunale di Sinnai, in via Piave 3. Firma la regia e la drammaturgia Maurizio Anichini.

In una riflessione che intende omaggiare tutte quelle donne che, nelle varie epoche, hanno rifiutato il loro ruolo, così come quelle ingiustamente dimenticate dal tempo. Tra leggerezza e serietà si esplorano l'ingegno, il coraggio e la complessità caratteriale di queste figure femminili, con l'accompagnamento musicale di Guendalina Anichini (voce) e Maurizio Bizzarro (piano) a fare da parte viva della narrazione in tessiture sonore che mettono in relazione pubblico e interpreti. Che, sul palco di sabato, saranno in ordine di apparizione: Luigi Ibba, Enzo Viola, Manuela Anichini, Claudia Giannotti, Corinne Vigo, Enrico Guggeri, Sara Lepori, Rebecca Anichini ed Ester Murenu.

In una regia essenziale, incentrata su semplicità scenica e approccio simbolista, lo spettacolo invita a ricordare e celebrare la "molteplicità" del femminile nella storia. Con l'ulteriore partecipazione di Alessandro Deiana, Andrea Morrone, Massimo Benassi, Ilaria Porcedda, Valeria Serra e Carla Calò, la scenografia e le luci sono rispettivamente a cura di Fabrizio Taberlet – che cura anche la fotografia – e Stefano De Litala, mentre firma i costumi Ariela Petlovera e le riprese Micaela Cauterucci.

