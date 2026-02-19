La più grande area sepolcrale fenicio-punica, nel centro del capoluogo: ripartiranno sabato 21 le visite guidate alla necropoli di Tuvixeddu a Cagliari, con l'escursione operata dalle guide Nadir Sardinia che andrà a toccare anche l'esterno di Villa Mulas Mameli. L'appuntamento sarà alle 10:30 in via Falsarego 9, necessariamente su prenotazione.

Un tour per riscoprire la ricchezza storica della necropoli, corredato da aneddoti collegati al complesso e importanti per comprendere il rapporto secolare dei cagliaritani con Tuvixeddu. Ed essendo stata per lungo tempo ignorata e più volte messa a rischio nella sua integrità, oggi più che mai si rende necessario conoscere e tutelare l'imponente zona archeologica.

La visita inoltre porterà i partecipanti sul sentiero – di recentissima apertura – che conduce alle porte di Villa Mulas Mameli, importante testimonianza del liberty cagliaritano di inizio Novecento, tra le pochissime ancora osservabili dopo la devastazione dei bombardamenti bellici. L'edificio fu costruito sui resti della dimora della famiglia Massa e dell'attigua fattoria, il cui verde è oggi parte dell'ampia area che circonda la Villa: uno spazio a sua volta vestigia dei fiorenti giardini di un tempo, ma dal quale è possibile ammirare la laguna di Santa Gilla nella sua interezza.

